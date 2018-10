Infissi e serramenti migliorano la qualità della vita: ecco come

Grazie alla loro capacità di regolare l’ingresso di fattori naturali come l’aria e la luce del sole, i serramenti sono determinanti per la salute di chi abita la casa. Ma non solo: sono essenziali in termini di sicurezza, estetica e praticità di utilizzo nell'ambiente in cui sono posizionati. I serramenti, assieme agli infissi a doppi vetri, offrono molti benefici.

Ecco i vantaggi che si ottengono sostituendo i vecchi infissi con quelli di ultima generazione.



Detrazioni fiscali - Fino a fine 2018 è possibile beneficiare dell’Ecobonus del 50% se i nuovi infissi portano ad un aumento dell'efficienza energetica dell'abitazione. In alternativa si può accedere al bonus ristrutturazioni 2018 per un importo pari al 50% delle spese sostenute ed entro il limite di 96.000 euro di spesa.



Risparmio energetico - Nel periodo invernale quasi il 60% del riscaldamento prodotto in casa si disperde, o va sprecato, a causa di finestre e serramenti non ermetici. Con infissi a doppi vetri si elimina completamente questo problema perché sono in grado di trattenere maggiormente il calore. Lo stesso vale durante l’estate: i doppi vetri permettono di avere una casa più fresca, con bassi consumi.



Isolamento termoacustico - Un ulteriore punto da tenere presente è l’isolamento, non solo termico ma anche acustico. In città sempre più rumorose e caotiche infissi a doppi vetri e serramenti di ottima qualità consentono di chiudere il caos urbano fuori dalle mura domestiche.



Design - Grazie ai nuovi materiali e alla sempre maggior attenzione al design, oggi più che mai finestre e infissi rappresentano veri e propri elementi di arredo. Sono tante le soluzioni per dare un tocco raffinato alla vostra casa, scegliendo tra colori, modelli e materiali innovativi, resistenti e di qualità. Tutti questi elementi conferiranno all’ambiente un aspetto moderno e ricercato.



Sicurezza - Gli innovativi sistemi di chiusura degli infissi moderni sono in grado di rendere la casa a prova di ladro. Optando per l’installazione di vetri antieffrazione infrangibili in abbinamento a persiane ed infissi blindati. I serramenti con taglio termico, capaci di contenere due o tre vetri, rappresentano la scelta migliore per rendere ancora più sicura la vostra casa.



Il consiglio è quello di rivolgersi sempre a professionisti esperti del settore per installare serramenti e infissi di ultima generazione. Su Fazland è possibile trovare i migliori professionisti della tua zona e ricevere fino a 5 preventivi gratuiti.