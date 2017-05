Indonesia, presto un ponte galleggiante fra 2 isole per produrre energia dal mare

Un ponte galleggiante fra due isole per produrre energia dalle correnti di marea: è il Palmerah Tidal Bridge , progetto che sarà realizzato in Indonesia da una joint venture olandese. Nella parte inferiore del ponte, quella sommersa, sono fissate eliche che girano al passaggio delle correnti. La struttura sarà lunga 800 metri e collegherà le isole di Flores e Andonara , sullo stretto di Larantuka. A regime produrrà dai 18 ai 23 megawatt, sufficienti per soddisfare il fabbisogno elettrico di 100mila abitanti.

L'apporto di energia alla comunità potrà essere ampliato fino a 115 megawatt, sufficiente per rifornire mezzo milione di persone.



Una centrale "pulita" - L'Indonesia, Paese in forte crescita, ha bisogno urgente di aumentare la sua produzione di elettricità. Cinquanta milioni di abitanti non hanno un allaccio affidabile. Per questo il governo ha varato un piano per nuove centrali da 35 gigawatt complessivi, ma 20 di questi deriveranno dal carbone, molto inquinante. La centrale di Flores è vista dagli ambientalisti come un'alternativa rinnovabile alle fonti fossili.