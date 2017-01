In Svizzera l'acqua potabile si ricava dall'aria: fino a 10mila litri al giorno

Produrre acqua potabile a partire dall'aria per fornire risorse idriche anche alle zone colpite da siccità e desertificazione. E' il progetto Awa Modula (Air to water to air), presentato durante l'evento "Acqua dall'aria per la vita" svoltosi all'interno del Padiglione Svizzera di Expo 2015. Il sistema "condensa" l'umidità presente nell'atmosfera ed è in grado di produrre dai 2.500 ai 10mila litri di acqua al giorno, azzerando del tutto l'impatto ambientale.