In Svezia il data center a "impatto positivo" sul clima: riscaldamento col calore dei Pc

11:18 - Nel 2016 vedrà la luce a Falun, in Svezia, il data center più "verde" del mondo, a "impatto positivo" sul clima. Si tratta del progetto EcoDataCenter, alimentato da fonti rinnovabili, che impiegherà il calore prodotto dai server - che altrimenti verrebbe disperso nell'atmosfera - per scaldare gli edifici attraverso un sistema di teleriscaldamento. Il progetto prevede la costruzione di tre edifici su una superficie di oltre 23mila metri quadrati.

Climate positive - Oltre a funzionare grazie a sole, vento, acqua e biocarburanti secolari, l'impianto EcoDataCenter impiegherà massicciamente il calore prodotto nel sistema energetico locale di Falun, guadagnandosi l'etichetta di "climate positive". Nel periodo estivo, invece, il vapore proveniente dalla centrale elettrica locale sarà incanalato verso i dispositivi di raffreddamento del data center.



Energia a emissioni zero - In questo modo, spiega in una nota Bengt Gustafsson, ceo di Falu Energi & Vatten, "l'integrazione tra il data center e il sistema di teleriscaldamento assicurerà che le emissioni di anidride carbonica dell'EcoDataCenter saranno talmente ridotte da risultare nel corso di un anno in un'impronta addirittura negativa".