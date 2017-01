In Senegal arriva l'irrigazione "solare" per il risparmio di acqua ed energia

L'operazione promossa dall'organizzazione Green Cross ha lo scopo di riqualificare in maniera ecosostenibile i terreni agricoli abbandonati che si trovano in aree predesertiche. In questo modo la popolazione locale potrà garantire una fornitura costante di frutta e verdura, destinata a produrre guadagni e a sfamare i vari abitanti dei villaggi.



Spesa dimezzata e tre raccolti annuali - I metodi usati finora in queste zone per pompare l'acqua nei campi si basavano su macchinari diesel che, oltre a inquinare, richiedevano un costo di produzione di 40-50 centesimi a kilowattora. Con l'irrigazione solare, invece, la spesa totale si dimezza ed è possibile ottenere fino a tre raccolti annuali, aumentando sia la resa agricola che il reddito dei contadini. E il tutto in maniera "verde", dato che l'energia solare in Senegal è disponibile e costante dodici mesi su dodici.