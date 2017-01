In sella per il bene dell'ambiente: nasce la prima squadra di ciclisti a impatto zero

Il progetto è nato dalla collaborazione tra la squadra italo-giapponese e Carbonsink Group, una costola dell'Università di Firenze che si occupa della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in paesi in via di sviluppo. Il tutto parte da un'idea molto semplice: diminuire le disuguaglianze del mondo attraverso una compensazione in chiave "green" della CO2 prodotta a causa di spostamenti, pasti consumati e pernottamenti, contribuendo a finanziare progetti di sviluppo sostenibile in aree svantaggiate del mondo.



Le emissioni del Giro d'Italia - La Nippo Vini Fantini in base ai primi calcoli, dovrebbe consumare durante tutto il Giro circa 60,8 tonnellate di CO2, una quantità di emissioni paragonabile a quelle prodotte dal consumo di gas annuale di 20 abitazioni di medie dimensioni. Con ogni probabilità tale valore sarà molto simile a quello di tutti gli altri team, con la differenza che la squadra italo-giapponese è la prima e finora l'unica a neutralizzare le proprie emissioni di CO2.



Sviluppo sostenibile in Senegal - Il progetto "Jatropha Agroforestry Senegal" aiuterà lo sviluppo di piantagioni di Jatropha Curcas in modo da coprire una superficie totale di 1411 ettari di suoli degradati principalmente nei dintorni delle città di Ourour e Kaffrine. I lavoratori locali verranno formati anche per implementare pratiche agricole e forestali sostenibili. La cosiddetta Jatropha Curcas - da cui il nome del progetto - è un arbusto che produce un seme che può essere trasformato in biodiesel non inquinante e utilizzato come compost e fertilizzante. In alternativa può anche sostituire il raccolto della legna da ardere, che è attualmente utilizzato per la cottura e la produzione di carbone.



Il General Manager del team, Francesco Pelosi, è orgoglioso della partnership: "Si tratta di un'ulteriore novità che vogliamo promuovere sull'onda del nuovo ciclismo e delle nuove professionalità già introdotte dal team". E aggiunge: "Confidiamo ancora una volta, così come per il passaporto biologico pubblicato on-line da tutti gli atleti, che l'iniziativa troverà seguito negli altri team".