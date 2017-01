In Romania il cellulare si ricarica... in bicicletta: la soluzione "verde" di un 16enne

Farsi una bella corsa in bicicletta e intanto... ricaricare il cellulare. Dall'idea di un 16enne romeno arriva il carica batterie che si alimenta mentre si pedala grazie a una turbina eolica, ricavata dalla ventola di un vecchio computer. Un'invenzione del tutto "verde" contro lo spreco energetico e per il riutilizzo dei materiali dal budget contenuto: per realizzarla il giovanissimo Thomas ha speso soltanto 5 dollari.