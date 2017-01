In Olanda la prima pista ciclabile solare

Com'è fatta - La pavimentazione che genera elettricità è stata creata inserendo le celle solari nel cemento e ricoprendole con uno strato di vetro temperato spesso un centimetro. In seguito è stato aggiunto un rivestimento inclinato per far scivolare via lo sporco quando piove e mantenere, così, la superficie pulita, consentendo la massima esposizione alla luce solare.



Ambizioni solari - Quando il percorso arriverà a cento metri, sarà in grado di fornire energia a tre abitazioni. Ma l'istituto di ricerca Tno, di cui SolaRoad è una branca, non vuole fermarsi qui. Gli esperti hanno stimato che il 20% delle strade olandesi potrebbe essere adattato e diventare fotovoltaico.