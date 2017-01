In mostra a Milano gli scatti "verdi" di Steve McCurry sulle "vie del caffè"

Sessantadue scatti realizzati in oltre trent'anni di lavoro e in dodici Paesi diversi per mostrare il "volto nascosto" dei Paesi produttori di caffè. Un autentico "viaggio" per immagini firmato dal celebre fotografo Steve McCurry, in mostra a Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci". L'esposizione nasce dall'idea di Francesca Lavazza, direttore Corporate Image della storica azienda torinese, con l'obiettivo di raccontare le storie delle "comunità del caffè" e di promuovere un tipo di produzione basato sulla sostenibilità ambientale.

La mostra, intitolata From These Hands: A Journey Along The Coffee Trail, raccoglie la maggior parte degli scatti realizzati da McCurry nell'ambito del progetto di sostenibilità ¡Tierra! promosso dalla Fondazione Lavazza. Si tratta di un evento di elevata risonanza non solo ambientale, ma anche artistica: alcune fotografie del "maestro" statunitense sono infatti esposte per la prima volta. I dodici "Paesi del caffè" immortalati sono Brasile, Burma, Colombia, Etiopia, Honduras, India, Indonesia, Perù, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam e Yemen.



Testimone d'eccezione del progetto di sostenibilità di Lavazza, il fotografo americano è considerato tra i massimi esponenti della fotografia contemporanea, divenuto molto popolare attraverso alcuni dei suoi scatti di viaggio come il ritratto iconico della ragazza afghana. L'allestimento, curato da Fabio Novembre, è studiato per accompagnare il pubblico nelle atmosfere evocate dagli scatti: un labirinto perfettamente integrato nelle geometrie della Sala Colonne, lungo cui il visitatore può ammirare le immagini riprodotte su pannelli concepiti come pagine di un volume fuori scala.



La mostra è soltanto uno degli eventi organizzati dall'azienda torinese per festeggiare i suoi 120 anni di storia: dalla realizzazione della capsula per l'espresso compostabile al caffè bevuto nello spazio dall'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, alla partecipazione all'Expo di Milano, dove l'azienda è il Caffè Ufficiale di Padiglione Italia e dove ha realizzato un Sustainability lab a Cascina Cuccagna. Il tutto sempre all'insegna del rispetto per l'ambiente e della promozione di una produzione ecosostenibile, come ricorda il vicepresidente del Gruppo, Marco Lavazza: "Bisogna sfatare questo mito che investire nella sostenibilità sia un lusso, un costo che non tutti si possono permettere. Non è così, investire nella sostenibilità sul medio e lungo periodo è una scelta che aiuta".