In Messico la siccità si combatte con la "pioggia solida": microsfere trattengono acqua anche per un anno intero

Minuscole sfere che riescono ad assorbire una quantità d'acqua pari fino a 500 volte il loro peso e a trattenerla anche per un anno intero: sono le componenti della cosiddetta "pioggia solida", utilizzata dagli agricoltori in Messico per contrastare l'imperante siccità. Si tratta di un polimero super assorbente sviluppato negli Stati Uniti e "riadattato" dai ricercatori messicani per essere mescolato senza problemi con il terreno. L'obiettivo è assicurare alle colture un approvvigionamento costante di risorse idriche.