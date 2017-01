In Italia 2 milioni case vecchie e malmesse, gonfiano bolletta energia

Situazione peggiore al Mezzogiorno - Peggiore il quadro nel Mezzogiorno, dove sono più diffuse le cattive condizioni delle case. Il record negativo si registra in Sicilia con il 26,8% del totale degli edifici residenziali in mediocre-pessimo stato di conservazione. Seguono la Calabria, con una quota del 26,2%, e la Basilicata con il 22,3%.



Meglio in Umbria e Trentino - Le cose vanno decisamente meglio in Umbria e in Trentino Aldo Adige, regioni in cui la quota di case in cattive condizioni è la più bassa d'Italia e si limita al 10,7% del totale. Segue la Toscana, dove la quota sale all'11,5%.



Il quadro provincia per provincia - A livello provinciale il primato negativo va a Vibo Valentia con 31,4% delle case in cattive condizioni, seguita da Reggio Calabria (31,3%) e Catanzaro (25,8%). Al capo opposto della classifica, le abitazioni in miglior stato si trovano a Prato (8,2% di case vecchie sul totale), Bolzano (8,5) e Siena (8,5%). In totale in Italia si contano 12.187.698 edifici residenziali - l'84,3% degli edifici totali - con 31.208.161 abitazioni. I tre quarti (74,1%) degli edifici residenziali sono stati costruiti prima del 1981 e hanno quindi oltre 35 anni di vita, mentre le realizzazioni più recenti sono il rimanente 25,9%.



Bonus fiscali - La spinta a migliorare la condizione delle abitazioni arriva dai bonus fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico. "E' indispensabile - sottolinea Arnaldo Redaelli, presidente di Confartigianato Edilizia - rendere stabili e permanenti, nella misura indicata nella legge di Stabilità 2016, gli incentivi fiscali che consentono di raggiungere più obiettivi: riqualificazione del patrimonio immobiliare, risparmio ed efficientamento energetico e difesa dell'ambiente, rilancio delle imprese delle costruzioni, emersione di attività irregolari".