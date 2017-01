15 dicembre 2014 In Europa basta arrivare al 50% del riciclo per risparmiare 643 milioni di euro Porterebbe a ridurre le emissioni di CO2 di 103 milioni di tonnellate Tweet google 0 Invia ad un amico

17:47 - Riciclando la metà dei rifiuti urbani l'Europa potrebbe riuscire a tagliare 103 milioni di tonnellate di CO2, tradotto in termini economici equivale a circa 643 milioni di euro. I benefici del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea fissati al 2020 sono stati calcolati da Althesys - società di consulenza strategica in campo ambientale - con Was - il think tank sui rifiuti e sul riciclo.



Evitare la discarica conviene - L'Italia per esempio potrebbe ridurre del 2,5% i suoi gas serra attraverso "il solo riciclo dei rifiuti". Per l'amministratore delegato di Althesys, Alessandro Marangoni, "la gestione dei rifiuti" - cioè il recupero e riciclo rispetto al ricorso alla discarica - "permette un taglio alle emissioni italiane di anidride carbonica di quasi 10 milioni di tonnellate all'anno", pari a circa il 2,5% del totale italiano che è di 435 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti.



A che punto siamo - Marangoni continua: "In Italia nel 2013 il riciclo dei rifiuti urbani ha permesso di evitare più di 9 milioni tonnellate equivalenti di anidride carbonica. In termini economici, calcolando il costo delle emissioni di gas serra ai prezzi attuali del mercato europeo delle emissioni (Ets), si tratterebbe di un risparmio di 56 milioni di euro. Ma se la stima viene fatta utilizzando i valori della carbon tax britannica il risparmio è di 183 milioni di euro".