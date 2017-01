Imprenditori del legno per il riciclo: "Non bruciamo il made in Italy"

15:11 - Gli imprenditori del legno proprio non ci stanno a vedere diventare combustibile gli ex armadi, scaffali e librerie. Al convegno "Non bruciamo il made in Italy" hanno invitato il governo a intraprendere una strategia che privilegi il riuso e il riciclo del legno per farne mobili, anziché incentivare l'energia da biomasse.

I produttori: "Maglio riciclo e riuso" - I produttori di pannelli di legno e mobilieri fanno presente come "interrompere la filiera" del riuso del legno sia "anti-economico" oltre che dannoso per l'ambiente.



I pannelli di legno italiani, oltre a essere un'eccellenza mondiale del riciclo (ogni anno vengono fatte rinascere oltre 3 milioni di tonnellate), rappresentano la principale materia prima per la costruzione di mobili. L'industria nazionale del mobile impiega 400mila addetti, fatturando 27 miliardi di euro.



Uno dei problemi attuali, però, è la carenza di risorsa che viene "sottratta alla produzione di pannelli per essere impiegata come combustibile per produrre energia, mettendo in grave difficoltà". Per i produttori, invece, l'uso sostenibile del legno offre "vantaggi ambientali e sociali".



Secondo uno studio realizzato da eAmbiente, l'attività di riciclo del legno post-consumo in pannelli equivale a circa un terzo dell'impronta di carbonio della combustione, mentre per ogni tonnellata riciclata viene generata un'occupazione superiore di dieci volte. Senza dimenticare i "vantaggi economici per la collettività: bruciare legno, nel 2012, è costato 390 milioni di incentivi statali".