Il "Solar Impulse dei mari" si prepara al giro del mondo, ultimata l'eco-barca alimentata da rinnovabili

Si prepara al giro del mondo l'Energy Observer, la prima imbarcazione totalmente "green" che per sei anni solcherà i mari senza emettere gas serra grazie ad acqua, vento, energie rinnovabili e idrogeno. I preparativi fervono nel cantiere Jacques-Cartier di Saint Malo, nella Francia occidentale, in previsione della partenza, programmata per febbraio 2017, di quello che è stato soprannominato il "Solar Impulse dei mari", in riferimento all'aereo che a luglio ha concluso il giro del mondo grazie alla sola energia solare.