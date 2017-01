Il principe Carlo dà il via alla caccia allo scoiattolo grigio

12:49 - Il principe Carlo dà il via libera alla caccia agli scoiattoli grigi nelle sue proprietà terriere. La specie aliena minaccia la sopravvivenza di quella autoctona di colore rosso. L'operazione, si assicura, sarà condotta con un controllo umano e legale.

Una fondazione per i "rossi" - L'erede al trono britannico era già sceso in campo pubblicamente contro l'"invasione" degli scoiattoli grigi di origine americana nei parchi e nelle foreste del Regno Unito. Carlo è anche il patron del Red Squirrel Survival Trust, una fondazione che lotta per il ripopolamento dei rossi.



Grigi aggressivi - Ma come è giunta la specie aliena a minacciare quella autoctona? Tutto sembra risalire all'errore di un banchiere in epoca vittoriana. Di ritorno da un viaggio di lavoro in America, importò gli scoiattoli grigi. Questi si sono imposti come specie dominante, scacciando i più piccoli cugini nativi, dal caratteristico pelo rosso, che adesso rischiano di scomparire.



Il 75% degli esemplari rossi è andato a rifugiarsi in Scozia. Ma gli scoiattoli grigi sono ritenuti colpevoli anche di danneggiare gli alberi e causarne la morte. E' per questo che l'erede al trono ha deciso di esporsi dando dapprima il suo patrocinio al cosiddetto "accordo dello scoiattolo", firmato nella sua residenza scozzese di Dumfries House da rappresentanti del governo, funzionari delle foreste, ambientalisti con il sostegno del ministero dell'Ambiente.