Il mare è una discarica, il peso della plastica è di 269mila tonnellate

Sono più di 5 mila miliardi le particelle minuscole di plastica che inquinano gli oceani. Il loro peso è ingente, di circa 269mila tonnellate. A fare le stime, pubblicate su Plos One, è stato un gruppo di ricerca del Five Gyres Institute.

Un modello matematico - Per valutare il numero totale di particelle di plastica in circolazione negli oceani e il loro peso, i ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti da 24 spedizioni in sei anni dal 2007 al 2013 nei cinque vortici oceanici subtropicali. In particolare, le aree analizzate sono state Nord Pacifico, Sud Pacifico, Nord Atlantico, Sud Atlantico, Oceano Indiano, al largo delle coste dell'Australia, nella Baia del Bengala e nel mar Mediterraneo.



Dai dati è stato ottenuto un modello globale che ha permesso di stimare quanta plastica invade gli oceani di tutto il mondo: vi sarebbero circa 5mila miliardi di particelle di plastica del peso di quasi 269mila tonnellate.



La distribuzione - I pezzi di plastica più grandi sembrano essere abbondanti vicino alle coste, mentre i pezzi più piccoli sarebbero concentrati nei vortici oceanici, anche in quelli polari. Gli autori non si aspettavano una distribuzione di questo tipo, in particolare non immaginavano che la plastica potesse arrivare fino ai poli.