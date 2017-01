Il giro del mondo su due ruote: l'impresa di Alessandro da Ilo

Per affrontare le numerose difficoltà del suo viaggio, Alessandro potrà contare soltanto sui suoi muscoli, la sua bici e all'occorrenza sul Trike, un triciclo costruito per affrontare le sabbie del deserto e il ghiaccio dei poli. Una grande prova di resistenza non solo fisica che l'esploratore intende fortemente portare a termine nonostante non sia più giovanissimo: 56 anni. "Tutta esperienza", come dice lui.



"Noi umani abbiamo delle energie enormi, ma ne utilizziamo pochissime". Nella sua personalissima sfida con la natura e con se stesso Alessandro ha deciso di portare soltanto l'essenziale: acqua, cibo disidratato, benzina per scaldarsi. E ovviamente anche la voglia di pedalare, il desiderio di attingere a tutte le sue energie e di incontrare tutti i suoi vecchi amici conosciuti durante i viaggi precedenti. "Ho amici Inuit - racconta - che hanno quaranta modi per definire la neve e non hanno nessun termine per tradurre la parola guerra".