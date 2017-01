Ma c'è un altro aspetto importante. Il nuovo imballaggio finora ha rappresentato una minaccia per gli animali che spesso, in particolare in mare, vi restavano impigliati. Da oggi, invece, diventerà una risorsa: è infatti interamente commestibile e potrà diventare cibo per pesci, tartarughe e uccelli. Una piccola rivoluzione, insomma, che però non è affatto economica. "Per noi è un grande investimento", spiegano i responsabili dell'azienda che ha lanciato il progetto, confidando che i clienti siano disposti a spendere qualcosa in più per avere un prodotto migliore. "Ora speriamo che altre aziende ci seguano".