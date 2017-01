7 gennaio 2015 Il decalogo per un 2015 davvero "green" Alcuni semplici consigli per una condotta di vita eco-sostenibile per il nuovo anno: dalle verdure al moto, passando per la limitazione di sprechi e consumi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - Anno nuovo, abitudini nuove... all'insegna del "green". Ecco di seguito i dieci consigli per uno stile di vita eco-sostenibile da aggiungere ai buoni propositi per il 2015: dal maggiore consumo di verdure all'invito a fare più sport, passando per il riciclaggio e la riduzione di sprechi e consumi. Per fare un favore anche al portafogli, oltre che all'ambiente.

Dieci eco-regole - I buoni propositi per l'anno nuovo, si sa, spesso rimangono semplici intenzioni. Se, però, tutti riuscissimo a mettere in pratica almeno una parte di questo semplice decalogo, avremmo un ambiente più pulito e un 2015 davvero "green".



1. Meno carne, più verdure. L'industria del bestiame rappresenta una delle più grandi fonti d'inquinamento del pianeta. Ridurre il consumo di carne di proteine animali a vantaggio delle verdure gioverebbe all'ambiente, ma anche alla salute: tra le proprietà benefiche dell'ortofrutta, infatti, spiccano gli effetti antitumorali.



2.Prodotti a chilometro zero. Scegliere di acquistare beni alimentari a chilometro zero consente di risparmiare al pianeta considerevoli quantità di emissioni nocive dovuta al trasporto di merci. I prodotti tipici e locali, inoltre, sono più salutari e gustosi, e in media meno costosi.



3. A tutto orto. "Coltivare il proprio giardino" può trasformarsi davvero in uno stile di vita. Oltre ai benefici rilassanti e distensivi, prendersi cura di un piccolo orto consente anche di evitare di consumare ortofrutta coltivata con pesticidi e agenti chimici. Con tutta la soddisfazione di aver "prodotto" il vostro cibo da soli.



4. Ridurre i consumi. Dal cibo ai vestiti, dall'arredo agli oggetti di uso comune. La riduzione dei consumi domestici non è sinonimo di peggioramento dello stile di vita, ma anzi può portare vantaggi enormi, a cominciare dal portafogli.



5. Un taglio agli sprechi. Prestare attenzione in particolare all'uso dell'acqua può rivelarsi una vera e propria miniera d'oro per ambiente e risparmio domestico. Basta poco: dall'installazione di doccia e rubinetti a basso flusso al controllo delle guarnizioni per evitare che ci siano perdite d'acqua alla buona abitudine di chiudere il rubinetto mentre lavate piatti e denti. Un'altra piaga è data dagli sprechi alimentari, che in Italia ammonta a ben 1,5 milioni di tonnellate, per un valore di mercato di 4 miliardi di euro. Limitare gli avanzi il più possibile può essere la via giusta.



6. Risparmio energetico. Con un po' di attenzione, si può arrivare a risparmiare fino al 50% di energia elettrica. Come al solito, bastano alcuni piccoli accorgimenti: dallo spegnere le luci quando si lascia una stanza alla disattivazione di apparecchi elettrici in stand-by. Per esempio un televisore lasciato in stand-by consuma circa l'80% rispetto a uno acceso regolarmente.



7. Fate più sport. Se la distanza non è proibitiva, lasciate l'automobile e andate a piedi: risparmierete benzina ed emissioni nocive, guadagnando salute. Il moto, anche "leggero", migliora la salute cardiovascolare e riduce il rischio di obesità. In alternativa la bicicletta e gli autobus rimangono i mezzi più "green" in assoluto.



8. Non buttate, riutilizzate. Dare il proprio piccolo contributo all'emergenza rifiuti può dare grandi effetti. Riciclare oggetti e materiali in maniera creativa potrebbe costituire un laboratorio educativo per i più piccoli, che costruirebbero i propri giochi determinando anche un considerevole risparmio sulle spese a carattere ludico.



9. Adotta un animale. Se cercate un animale da compagnia, non acquistatelo nel classico negozio, ma adottatelo. Ci sono numerose strutture specializzate in Italia nelle quali si trovano centinaia di cani, gatti e altri amici a quattro zampe desiderosi di padroni amorevoli.



10. Meno involucri, meno rifiuti. Al supermercato cercate di prediligere i prodotti sfusi, liberi da imballaggi di plastica o vetro.