Il carrello della spesa "vecchiotto" diventa una sedia di design

12:27 - Quand'era piccolo faceva i capricci con i genitori per sedersi sul carrello. Da grande, diventato designer, questa madeleine gli è servita come intuizione per una linea di sedie. Sì, perché la serie "Kart" di Xavier Degueldre dà una seconda vita ai carrelli del supermercato che, dopo una quindicina d'anni, sono da buttare.

Carrelli deluxe - Sventrati, ridipinti e ricoperti con cuscini, sono quasi irriconoscibili. Uno dei simboli del consumismo moderno, così reinterpretato, mostra come la creatività possa trasformare un rifiuto dandogli una nuova pelle.



In questo caso, quegli scheletri metallici a rotelle che vengono spinti pigramente nelle corsie tra gli scaffali diventano un oggetto di design non solo gradevole esteticamente ma pure in grado di porre degli interrogativi a chi lo guarda su spreco, riuso e ambiente.



Il designer ha messo a punto una linea dedicata anche ai più piccoli. Il prezzo, però, non è alla portata di tutti, per una seduta si possono sborsare anche 1.400 euro.