Il 21 novembre si celebra la Festa dell'albero #abbraccialo

17:03 - Legambiente il 21 novembre organizza la "Festa dell'Albero". L'obiettivo della celebrazione di quest'anno è battere il record del più grande abbraccio simultaneo agli alberi. Orologi sincronizzati, dunque, perché alle 12 in punto, da Nord a Sud, ci si avvicinerà ai tronchi per stringerli. Ognuno potrà postare sui social network il proprio gesto con l'hashtag #abbraccialo.

Per città più vivibili - Tra i testimonial vip per promuovere l'iniziativa ci sono la conduttrice Tessa Gelisio, lo scrittore Erri De Luca, il cantante Eugenio Finardi e tanti altri personaggi che hanno scelto di "metterci la faccia".



Il significato del gesto è promuovere la nascita di un paesaggio diverso con più alberi e meno cemento. Saranno piantate centinaia di alberi per rendere le città italiane più verdi e vivibili e sottrarre al degrado aree abbandonate.