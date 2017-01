Idee a confronto per combattere il diserbo chimico

12:25 - Tantissima gente al convegno “Alternative al diserbo chimico”, ospitato il 16 febbraio 2015 a Villa Verdefiore di Appignano. Ha destato particolare interesse l’incontro, organizzato dal comune di Appignano, che ha puntato l’attenzione sui diserbanti, sui notevoli danni che creano all'ambiente ed alla biodiversità, nonché alla salute.

Ed ora l’amministrazione comunale di Appignano sta predisponendo un regolamento di polizia rurale anche sulla scia di quanto hanno già fatto i comuni di Malosco e Vallarsa in provincia di Trento, per evitare i danni da abuso della chimica nei campi coltivati, trovando soluzioni che guardano gli interessi dei cittadini e dell’agricoltura. “Vogliamo maturare iniziative – ha detto in apertura il sindaco Osvaldo Messi - insieme ai cittadini per migliorare l’ambiente. Ed è un percorso che abbiamo avviato con la manifestazione Leguminaria per far diventare questa opportunità una tradizione per il nostro territorio”.



Diversi sono stati poi gli interventi durante l’incontro moderato da Mariano Calamita, delegato all’agricoltura e da Rolando Vitali, assessore all’ambiente. Renata Alleva del Cnr Bologna e dell’Isde Italia, Associazione internazionale medici per l’ambiente, si è soffermata sui rischi per la salute dei pesticidi. Fabio Taffetani, ordinario di Botanica sistematica del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università politecnica delle Marche e rappresentante del Pan, Pesticide Action Network Italia, ha evidenziato che le Marche è la regione con più impianti fotovoltaici nei campi.



“Ci sono sempre più agricoltori superficiali – ha aggiunto - che utilizzano il diserbo anche al di fuori delle aree coltivate. La pratica del diserbo utilizzata in agricoltura, erroneamente considerata come alternativa allo sfalcio, viene ora proposta da amministrazioni provinciali per un supposto risparmio economico nella gestione delle strade pubbliche e con la scusa di combattere le allergie da polline. Con l’abuso della chimica stiamo causando frane, la perdita di particolari piante. Occorre costruire un’alleanza tra cittadini, agricoltori ed amministratori che permetta di rovesciare questa situazione di apparente mancanza di alternative a favore di un’agricoltura marchigiana, diversa da versante a versante, che non fa uso della chimica di sintesi e produce cibi sani”. Taffetani ha poi ricordato quanto accaduto a Malles, in provincia di Bolzano.



“C’è stato un grave strappo alla democrazia – ha concluso - il Consiglio comunale ha annullato la scelta, votata con referendum popolare, di abolire l’uso dei diserbanti nel territorio comunale nonostante il 72% dei cittadini avesse votato per l’abolizione”. Sul ruolo dei comuni contro l’abuso della chimica nei campi sono anche intervenuti Geremia Gios, primo cittadino di Vallarsa e preside della facoltà di Economia dell’Università di Trento; Adriano Marini, sindaco di Malosco; Gianluca Fioretti dell’Associazione comuni virtuosi. Al termine il sindaco di Appignano ha annunciato che si sta predisponendo il regolamento di polizia rurale. Il convegno è stato patrocinato da Agrinsieme ed era presente il coordinatore Giovanni Bernardini presidente di Copagri Marche, dall’Associazione comuni virtuosi, da Pesticide Action Network Italia.