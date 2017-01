Ideato l'albero eolico che genera energia elettrica anche con un vento flebile

Un albero artificiale che può generare energia elettrica grazie al vento è stato messo a punto da una squadra di ingegneri francesi. "L'idea mi è venuta in una piazza dove ho visto le foglie tremolare senza che ci fosse un soffio d'aria" ha detto Jérôme Michaud-Larivière, il fondatore della start-up parigina che metterà il Wind Tree in commercio nel 2015.

C'è già il prototipo - Il gadget a forma di albero utilizza delle lame sottili alloggiate nelle foglie sintetiche che girano con il vento e non producono alcun rumore. Dopo tre anni di ricerca, il team di ingegneri ha sviluppato un prototipo di otto metri che è stato installato nel comune di Pleumeur-Bodou, nella Francia nord occidentale.



I progetti futuri - Michaud-Larivière spera che possano essere usati nelle abitazioni private e nei centri urbani. L'albero, che sarà commercializzato al costo di circa 30 mila euro, può generare energia anche con un vento flebile. In futuro, il fondatore della start-up mira alla creazione dell'"albero perfetto" con foglie in fibre naturali, radici che possano generare energia geotermica e ricoperto da celle fotovoltaiche.