I rinoceronti rischiano l'estinzione entro i prossimi vent'anni

Un secolo fa ne esistevano più di 500mila esemplari, oggi ne sono rimasti appena 20.500. Sono i numeri drammatici della popolazione mondiale di rinoceronti, vittime di una terribile strage condotta dai bracconieri per impadronirsi del loro corno. E tutto per una credenza popolare: secondo la medicina cinese, infatti, la protuberanza dell'animale riuscirebbe a curare diverse malattie e condizioni sfavorevoli, tra cui l'impotenza negli uomini.

Ucciso un rinoceronte ogni 7 ore - L'allarme è stato lanciato in occasione della Giornata mondiale del rinoceronte, celebrata il 22 settembre. La caccia spietata operata contro questi mammiferi ha alimentato il business dei corni, facendo salire il prezzo a 100mila dollari al chilo. Solo nel 2014, in Africa, i bracconieri ne hanno massacrati più di 1.200, un esemplare ogni sette ore.



Addestramento anti-bracconaggio - Sono molti, troppi gli esemplari che muoiono dissanguati in seguito all'asportazione del corno. Altri vengono invece salvati grazie al lavoro di ranger e veterinari delle riserve. Ma il tempo stringe. Ecco perché tra i ranger africani si sta diffondendo un addestramento con tecniche paramilitari per arrestare l'ondata di bracconaggio che sta investendo in particolare la Namibia, dove la caccia ai rinoceronti è aumentata del 400% nell'ultimo anno.