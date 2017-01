I primati "verdi" dell'Italia: prima in Ue per auto a carburanti ecologici e sesta per acque balneabili

L'Italia è al primo posto in Europa per immatricolazioni di auto ecofriendly ad alimentazione alternativa (gpl, metano, elettrica, ibrida). Secondo i dati Anfia, nel primo trimestre del 2016 sono state infatti oltre 53mila le immatricolazioni di vetture alimentate a carburanti ecologici. Ma il Bel Paese si è recentemente distinto anche per un altro primato "verde", diventando il sesto Stato dell'Ue per acque balneabili. Lo riferisce l'Aea , che nel 2015 ha analizzato la qualità dell'acqua di oltre 21mila località di Unione europea , Svizzera e Albania.

Recentemente l'Italia si è imposta anche come terzo produttore al mondo di energia elettrica da biogas agricolo (con 1.500 impianti) e come Paese ai primi posti nell'Ue per il taglio dei combustibili fossili.



Mobilità sostenbile - L'Associazione nazionale filiera industria automobilistica ha affermato che l'Italia è al primo posto nell'utilizzo di auto alimentate a metano e gpl, con oltre 42.500 immatricolazioni nel primo trimestre del 2016, pari all'85,7% del totale nei Paesi Ue ed Efta. Nel settore delle auto elettriche, nei primi tre mesi di quest'anno, l'Italia si colloca invece in nona posizione, a quota 838 (pari all'1,6%). Il mercato delle auto ibride-elettriche vede infine l'Italia al terzo posto con 9.700 immatricolazioni (13,0%), preceduta da Gran Bretagna (15mila, 20,2%) e Francia (14.800, 19,%).



La top 10 europea delle acque pulite - Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente, il 96% dei siti di balneazione monitorati in Europa risultano in regola e l'84% di eccellente qualità. L'Italia continua a scalare la classifica, dopo aver conquistato il settimo posto nel 2015 e l'ottavo nei due anni precedenti. La top 10 della qualità dei siti balneabili europei, guidata da Lussemburgo, Cipro, Malta, Grecia e Croazia, taglia fuori Paesi come Spagna (undicesima), Francia (sedicesima) e Slovenia (ventesima). Albania e Romania incassano invece la maglia nera, attestandosi rispettivamente al ventinovesimo e trentesimo posto.



I siti balneabili in Italia - L'Italia può contare su una qualità dell'acqua eccellente in oltre il 90% delle località di balneazione. Il nostro Paese ospita infatti un quarto dei siti europei ed è testimone di un aumento sia delle spiagge al top (da 4.377 a 4.399) sia di laghi e fiumi (da 555 a 596). Si è registrato al contempo un calo dei siti di scarsa qualità (da 107 a 95). A contare il maggior numero di siti balneabili e di eccellente qualità sono Sicilia (733), Puglia (669), Sardegna (640), Calabria (588), Lazio (378), Liguria (373), Toscana (344), Campania (252) e Lombardia (216).