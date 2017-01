I pannelli solari del futuro? Ispirati alle piante per conservare energia più a lungo

Se i normali pannelli fotovoltaici che si trovano sui tetti delle case riescono a immagazzinare energia solo per pochi microsecondi, quelli del futuro potranno trattenerla per alcune settimane. A suggerirlo è una nuova tecnologia messa a punto dai ricercatori dell'università della California di Los Angeles e ispirata alle piante. Il meccanismo prende spunto dalla fotosintesi clorofilliana e ha dato risultati molto positivi.

"Le piante creano energia dai raggi del sole attraverso la fotosintesi in un modo estremamente efficiente", spiega Sarah Tolbert, autrice dello studio pubblicato sulla rivista Science. E aggiunge: "Nella fotosintesi le piante usano strutture accuratamente organizzate nelle loro cellule per separare le cariche elettriche negative da quelle positive, e questa separazione è la chiave di tanta efficienza".



Un gioco di cariche positive e negative - Le attuali celle solari plastiche, più economiche rispetto a quelle in silicio, sono poco efficienti perché spesso le cariche positive e negative che vengono separate si ricombinano prima che possano generare energia elettrica. Il nuovo sistema, invece, ha una struttura che "consente di mantenere le cariche separate per giorni, o anche settimane, migliorando notevolmente l'immagazzinamento di energia". Il prossimo obiettivo dei ricercatori sarà quello di incorporare la nuova tecnologia nelle celle solari, in modo da poterla portare sui tetti.