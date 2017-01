I nanotubi di carbonio sfidano i Led, più efficienti e convenienti

18:09 - Dopo la rivoluzione dei Led si prepara quella dei nanotubi di carbonio. Potrebbero diventare sorgenti di luce molto efficienti dal consumo di appena 0,1 Watt l'ora, circa cento volte inferiore a quello dei diodi a emissione luminosa. Un nuovo dispositivo che emette luce, fatto di minuscoli cilindri di carbonio, è stato descritto su Review of Scientific Instruments, dall'università giapponese di Tohoku.

Sfida ai Led - Ottimi conduttori di elettricità, i materiali a base di carbonio stanno emergendo come successori del silicio per l'elettronica del futuro. In particolare per le proprietà di stabilità chimica, conduttività termica e resistenza meccanica, i nanotubi di carbonio si stanno dimostrando molto efficaci per realizzare sorgenti luminose.



Ora è stato fatto un nuovo passo in avanti mostrando che con i nanotubi di carbonio si potrebbe realizzare una nuova generazione di dispositivi per l'illuminazione a basso consumo e a basso costo, in grado di sfidare i Led.



Norihiro Shimoi, tra gli autori della ricerca, ha osservato: "Con il nostro semplice sistema possiamo ottenere un'efficienza di luminosità elevata, di 60 Lumen per Watt, un buon livello per un dispositivo di illuminazione a basso consumo energetico, visto che i Led possono produrre 100 Lumen per Watt e i Led organici (Oled) circa 40".