22 dicembre 2014 I coralli del Pacifico settentrionale sbiancati e scoloriti a causa dell'effetto serra L'innalzamento della temperatura degli oceani causa un cambio di colore della barriera corallina Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:58 - Le barriere coralline del Pacifico settentrionale stanno perdendo il loro colore, un fenomeno inedito per la sua ampiezza, a causa di un innalzamento della temperatura degli oceani. E' quanto affermato da uno studio dell'università delle Hawaii. La situazione sarebbe particolarmente evidente alle Isole Marshall, dove lo "sbiancamento" dei coralli osservato dalla metà di settembre sarebbe "il peggiore mai registrato".

Lo sbiancamento corallino è un fenomeno che avviene nei luoghi in cui si registra poca circolazione d'acqua, in periodi di maree di bassa intensità e di forti calure, a piccole profondità. Tuttavia "l'ampiezza del fenomeno in esame - ha spiegato Fellenius - sembra poter essere spiegato solo con le emissioni di gas a effetto serra che fanno aumentare la temperatura degli oceani". Una temperatura dell'acqua di superficie, di circa mezzo grado superiore al normale.



L' Organizzazione meteorologica mondiale, Omm ha previsto al summit di dicembre a Lima che le temperature registrate tra gennaio e ottobre intorno al globo, sulla terra e in mare, potrebbero fare del 2014 l'anno più caldo dal 1880.