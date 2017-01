I canali di Venezia sono pieni di plastica: galleggia un rifiuto ogni 13 metri

Ready for day 2! Looking for floating litter :)

Un mare di plastica - L'iniziativa, inserita nell'ambito del progetto europeo di ricerca DeFishGear, è stata lanciata in occasione dell'arrivo in laguna della Goletta Verde di Legambiente, che il 27 giugno presenterà i dati ufficiali sulla qualità delle acque venete. I dati hanno evidenziato una densità media di più di 700 rifiuti (pari a circa 100 chili) per chilometro quadrato.



Rifiuti anche sott'acqua - Anche sui fondali del mare la plastica rappresenta la stragrande maggioranza dei rifiuti ritrovati: ben il 92% era di plastica, mentre la restante parte è suddivisa tra metalli (3%), gomma (3%) e composizione tessile (2%).



"Abbiamo pensato a questa campagna - spiega Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto - perché quello dei rifiuti in mare, e in particolare della plastica, è un problema sottovalutato, ma va ormai considerato come un'emergenza". E aggiunge: "Abbiamo fatto partire adesso la campagna perché inizia adesso il massimo carico turistico, perché intendiamo smuovere anche i comportamenti individuali".