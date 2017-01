Guardare video a luci rosse può salvare le balene dall'estinzione

La lotta contro l'estinzione delle balene passa per... il porno. La piattaforma Pornhub ha infatti lanciato una campagna di solidarietà "verde", denominata Save The Whales , per la salvaguardia dei cetacei. Il meccanismo è semplice: fino al 29 febbraio verrà donato un centesimo di dollaro ogni 2mila video hard visualizzati. La sopravvivenza delle balene è minacciata da cambiamenti climatici , caccia selvaggia e sfruttamento delle risorse ittiche.

La campagna è stata lanciata ufficialmente il 13 febbraio, in occasione del World Whale Day, la Giornata mondiale delle balene. Il ricavato delle donazioni sarà devoluto da Pornhub alla Moclips Cetological Society, un'associazione senza fini di lucro che si occupa di tutelare i grandi mammiferi marini. Nel 2015 la piattaforma ha registrato 240 milioni di visualizzazioni al giorno, che corrispondono a una donazione di 1.200 dollari al giorno. Stando a questi dati, la compagnia potrebbe arrivare a donare all'associazione 26.400 dollari.



Il precedente - La società Pornhub non è nuova a iniziative per il bene del pianeta. Nell'aprile 2014, infatti, in occasione della Giornata dell'albero statunitense si era impegnata a piantare un albero ogni cento video visualizzati in una determinata categoria hard del suo sito. Il risultato? Sul territorio americano sono stati piantati oltre 15mila alberi e piante.