Green economy, Trentino ancora in vetta Volano le Marche e la Valle d'Aosta

15:09 - E' ancora il Trentino Alto-Adige la regione più green d'Italia. E' quanto emerge dalla classifica sulla Green Economy stilata da Fondazione Impresa-Studi sulla piccola impresa. Al secondo posto le Marche, che solo cinque anni fa erano al 14esimo posto. Lazio e Sicilia, invece, chiudono la graduatoria, data dal confronto tra 21 diversi indicatori di performance tra cui energia, imprese-edilizia-prodotti, agricoltura, turismo, trasporti-mobilità e raccolta rifiuti.

"Il Trentino Alto Adige domina la classifica grazie a un rendimento efficiente nella maggioranza degli indicatori green - spiega la Fondazione -. In più di un terzo degli indicatori si posiziona sempre nelle prime tre posizioni e solamente in quattro indicatori su 21 scende sotto metà classifica. E' leader assoluto nelle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazioni energetica (51,5 ogni 1.000 abitanti, più del doppio della media italiana che si “ferma” a 24,1) e per qualità ambientale dei prodotti (56,1 licenze ecolabel ogni 100 mila imprese vs il 6,0 del caso Italia)".



Sono soprattutto la potenza solare fotovoltaica e l'elevato numero di punti vendita di prodotti biologici, invece, a spiegare l'importante balzo in classifica delle Marche. La regione solo in quattro casi su 21 si posiziona al di sotto di metà classifica.



Il terzo posto è appannaggio della Valle d'Aosta. Anche per la piccola regione si tratta di un forte balzo in avanti dal momento che lo scorso anno si era piazzata al decimo posto.



Ecco la classifica completa dell'indice di Green Economy 2014:

1. Trentino Alto-Adige: +0,685

2. Marche: +0,280

3. Valle d'Aosta: +0,278

4. Abruzzo: +0,202

5. Toscana: +0,187

6. Basilicata: +0,185

7. Umbria: +0,127

8. Calabria: +0,092

9. Veneto: +0,049

10. Emilia-Romagna: +0,035

11. Piemonte: +0,005

12. Friuli Venezia Giulia: -0,039

13. Sardegna: -0,048

14. Molise: -0,081

15. Lombardia: -0,129

16. Puglia: -0,216

17. Campania: -0,349

18. Liguria: -0,363

19. Lazio: -0,397

10. Sicilia: -0,504