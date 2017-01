Grana Padano, un libro di ricette per dare un futuro ai bimbi di Haiti

Un viaggio intorno al mondo tra le pagine di un libro per raccontare ricette, sapori e tradizioni del Grana Padano per dare un futuro alla popolazione di Haiti . E' il progetto realizzato dal Consorzio Grana Padano , che all'interno del volume 'Round the world - Grana Padano e il sapore del viaggio ha raccolto rivisitazioni di ricette tradizionali e accostamenti "insoliti" tra il formaggio Dop più famoso del mondo e alimenti come il riso, alimento principale per circa la metà della popolazione mondiale. Il ricavato della vendita sarà devoluto integralmente a favore dei progetti della Fondazione Francesca Rava .

"'Round the world è un viaggio immaginario in molti Paesi del mondo nel quale si raccontano alcuni aspetti della cultura e delle caratteristiche dei vari luoghi", ha detto Nicola Cesare Baldrighi, presidente Consorzio Grana Padano. E ha aggiunto: "C'è un focus importante sull'alimentazione, sulle ricette, sulla cucina e il cui ricavato sarà devoluto all'attività che viene svolta in Haiti dalla Fondazione Rava e al lavoro che noi ormai da tanti anni svolgiamo in quel Paese".



A questa iniziativa si aggiunge anche l'impegno di Grana Padano nel devolvere in beneficienza il ricavato delle forme prodotte nel caseificio allestito in Cascina Triulza, all'interno di Expo. Tutti i proventi delle vendite saranno devoluti all'ospedale pediatrico Saint Damien di Haiti.



"Il Consorzio Grana Padano e la fondazione Francesca Rava - ha dichiarato Mariavittoria Rava, presidente della fondazione - hanno celebrato nel 2004 il loro 50esimo anniversario Lo abbiamo fatto con un bellissimo evento di raccolta fondi destinato proprio alla costruzione dell'ospedale pediatrico Saint Damien, che ha resistito anche al terribile terremoto del 2010, e che soccorre oltre 80mila bambini all'anno".



Una collaborazione forte che ha portato non solo interventi sul luogo, ma anche alla possibilità di ospitare in Italia alcuni ragazzi haitiani con l'obiettivo di insegnare loro a lavorare nel settore alberghiero ed enogastronomico. "Il Grana Padano è un'eccellenza - ha detto l'attrice Martina Colombari, testimonial e volontaria per la Fondazione Rava - e la fondazione per quello che fa, per i risultati che ha raggiunto, è altrettanto eccellente".