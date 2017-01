3 marzo 2015 Google presenta SolarCity: investimento da 300 milioni di dollari nel fotovoltaico Il progetto "green" del colosso californiano intende incoraggiare l'adozione di energia solare nelle abitazioni statunitensi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - Un maxi-investimento di 300 milioni di dollari per incoraggiare l'adozione di energia solare nelle abitazioni Usa. Prosegue l'impegno "green" di Google con il finanziamento del progetto SolarCity: centinaia e centinaia di pannelli fotovoltaici installatati gratuitamente in 14 Stati. In cambio gli utenti pagheranno a SolarCity una sorta di canone mensile di locazione o una "bolletta" per l'elettricità che i pannelli effettivamente producono.

Si tratta del maggiore investimento di sempre di Google nelle rinnovabili, che complessivamente ammonta a una cifra che supera il miliardo di dollari. I nuovi fondi raccolti da SolarCity (750 milioni di dollari in totale) serviranno per coprire i costi dell'installazione di sistemi solari nelle abitazioni di diversi Stati americani, per un totale di circa 25mila progetti residenziali.