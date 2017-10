Goletta Verde: "Il Mediterraneo è uno dei mari più minacciati dai rifiuti"

La denuncia di Legambiente riguarda innanzitutto il problema della depurazione. Secondo i dati, emerge come nel 2014, nel nostro Paese, solo il 41% del carico generato subisca un trattamento conforme alla direttiva Ue: su 28 paesi l'Italia si colloca al 23° posto". Inoltre "gli scarichi relativi a 577mila abitanti non subiscono alcun trattamento depurativo". Goletta Verde ricorda che sull'Italia pesano, a tal proposito, già due condanne e una terza procedura d'infrazione, che coinvolgono ben 866 agglomerati, di cui il 60% in sole tre regioni, Sicilia, Calabria e Campania". Il costo di queste sanzioni è di 62,7 milioni di euro, da versare all'Europa una tantum, a cui si aggiungono 347mila euro per ogni giorno sino a che non saranno sanate le irregolarità".