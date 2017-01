Goletta Verde dà i voti alle spiagge Si salva la Sardegna, male la Sicilia

Quella presentata da Goletta verde non è una classifica delle Regioni italiane, ma i dati confermano ancora una volta la buona performance della Sardegna, con qualche criticità riscontrata solo in corrispondenza di foci di fiumi o canali, e la difficile situazione della Sicilia, con 14 punti inquinati o fortemente inquinati sui 26 monitorati.



Poche le criticità riscontrate nelle regioni dell'alto Adriatico, mentre le situazioni più negative si segnalano lungo le coste di Marche e Abruzzo, penalizzate anche dall'elevato numero di corsi d'acqua, canali e fossi che sfociano in mare.



A livello complessivo, la metà dei 120 punti inquinati si trova presso spiagge, quasi sempre libere. Il 49% dei punti, sottolineano all'associazione, risulta non campionato dalle autorità competenti, cioè non sottoposto controlli sanitari, e il 38% risulta balneabile sul Portale delle acque del ministero della Salute, mentre solo 14 punti sono vietati alla balneazione.



"L'inquinamento rilevato da Goletta Verde è causato essenzialmente da scarichi non depurati che attraverso fiumi, fossi e piccoli canali si riversano direttamente in mare - dichiara Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legamenbiente -. Una conseguenza diretta della mancanza di un trattamento di depurazione adeguato, che ancora riguarda il 42% degli scarichi fognari del nostro Paese".