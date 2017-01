4 dicembre 2014 Gocce preziose, l'acqua per la bottiglietta da bici si prende dalla condensa Il gadget potrebbe essere usato in Paesi che soffrono per la scarsità di oro blu Tweet google 0 Invia ad un amico

18:08 - Si chiama Fontus uno dei progetti più innovativi presentato quest'anno al James Dyson Award. Si tratta di una bottiglietta che si riempie d'acqua potabile grazie alla condensa. Nell'intento degli ideatori potrebbe aiutare i Paesi con carenza di oro blu o, più semplicemente, i ciclisti che fanno lunghi percorsi.

Come funziona - Il dispositivo raccoglie l'umidità dall'aria, la condensa e la immagazzina. Per ricavare l'acqua, il gadget si serve dell'elettricità generata da celle solari. In condizioni ideali, può raccogliere mezzo litro d'acqua.



Il problema - Secondo le statistiche dell'Onu, più di due miliardi di persone in più di 40 nazioni vivono in regione con scarsità d'acqua. Nel 2030, il 47% della popolazione mondiale vivrà in aree con difficoltà a reperire risorse idriche.