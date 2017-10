Global Warming, in Antartide a rischio il 79% degli invertebrati

Gli esiti della ricerca hanno implicazioni importanti per la futura gestione delle risorse della regione. Un oceano più caldo favorirà la diffusione di alcune specie, ma non consentirà a quelle “aliene” di colonizzare l’Antartide. Il cambiamento, quindi, causerà una diversa distribuzione degli organismi autoctoni, determinando un saldo negativo tra “perdenti” e “vincenti”. Nella lotta per adattarsi alle mutate condizioni ambientali – spiega Huw Griffiths, l’autore principale dello studio – alcuni potrebbero “prosperare comunque”, almeno “durante i primi decenni del riscaldamento”. Ma per quelli che vivono nelle profondità del mare “il futuro è triste”, perché per loro sarebbe impossibile rifugiarsi altrove. Tra le vittime predestinate del Global Waming ci sarebbero, secondo lo studioso, “un’ampia gamma di invertebrati, dalle stelle marine ai coralli”.