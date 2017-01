E' dedicata alla lotta al "traffico di natura" e alla richiesta di tolleranza zero verso i bracconieri la 44esima edizione della Giornata mondiale dell'Ambiente organizzata dall'Onu. Otto specie simbolo (orango, tigre elefante, rinoceronte, tartaruga marina, pangolino, bucero dall'elmo e, per la flora, palissandro) danno voce alle oltre 7mila a rischio di estinzione. Centinaia gli eventi di sensibilizzazione organizzati in tutto il mondo.