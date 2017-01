Giardinaggio telecomandato, nel terrario tamagotchi la pianta si innaffia con l'app

18:04 - Una capsula hi-tech consente di accudire le piante anche dall'ufficio o mentre si è in viaggio. Grazie al sofisticato terrario Biome si potrà così risparmiare tempo e creare le condizioni ottimali per la crescita del vegetale. Ideato dal designer londinese Samuel Wilkinson, potrà essere controllato con un'applicazione dallo smartphone o dal tablet.

Utile a chi non ha il pollice verde - Ma, il tamagotchi delle piante non riconosce solo quand'è il momento di innaffiare le radici, consente pure di creare le condizioni ottimali. Il dispositivo calcola e agisce perché ci siano la giusta luce, temperatura e umidità.



Il singolo utente può personalizzare il proprio terrario per riprodurre diversi tipi di ambienti: tropicale, desertico o mediterraneo.



Il designer spera che questo software possa aiutare a concepire un modo alternativo per l'uso dei dispositivi elettronici e che possa aiutare ad avere piante rigogliose anche chi non ha avuto il dono del pollice verde.