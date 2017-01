Gb, Vivienne Westwood a "passo di carro armato" per dire no al fracking

La stilista, nonché attivista, Vivienne Westwood ha lasciato per un giorno bozzetti e passerella per lanciarsi nella sua ultima battaglia... a passo di carro armato. E' infatti a bordo di un cingolato che si è presentata a Chadlington, cittadina che ha dato i natali al premier David Cameron, per protestare contro le 27 licenze assegnate dal governo alle industrie del fracking , discusso sistema per l'estrazione di gas.

"Cameron ha accusato alcuni leader stranieri, come in passato il presidente Gheddafi e oggi il presidente Assad, di utilizzare sostanze chimiche sul proprio popolo ed ha utilizzato proprio questa argomentazione per giustificare la necessità di un cambiamento di regime", ha detto la Westwood durante il breve e improvvisato comizio davanti al gruppo di attivisti che l'hanno seguita nella sua "missione". "Ma non sta facendo anche lui la stessa cosa avendo permesso l'utilizzo di sostanze chimiche necessarie per il procedimento del fracking?", ha quindi aggiunto la turbolenta stilista.