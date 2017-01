17 febbraio 2015 Gaza, il fotovoltaico "accende" l'ospedale alimentato al 100% dall'energia solare Il Jenin Charitable Hospital gode di autonomia energetica per 17 ore al giorno ed è stato realizzato per affrontare la costante interruzione di elettricità nella Striscia Tweet google 0 Invia ad un amico

14:31 - A Gaza è stato realizzato un ospedale alimentato al 100% dal sole grazie a un grande impianto fotovoltaico che ne ricopre il tetto. Si tratta del Jenin Charitable Hospital, che gode di autonomia energetica per 17 ore al giorno, per una produzione annuale di 76 milioni di Watt. La struttura è nata per affrontare la carenza e la constante interruzione di energia elettrica che affliggono il territorio della Striscia.

Il successo dell'ospedale solare - Il Jenin Charitable Hospital di Gaza sorge nel quartiere di Shijajia, uno dei più poveri e martoriati dagli attacchi di luglio e agosto 2014, e serve un bacino di circa 200mila persone. Nel giro di un solo anno, l'impianto ha permesso un aumento del 170% del numero di pazienti trattati dal nosocomio. Un "successo" significativo che è stato possibile grazie a numerose donazioni e raccolte fondi e all'impegno dell'Ong realizzatrice del progetto, Sunshine4Palestine (S4P).



Un progetto "totale" - La copertura fotovoltaica è stata ultimata del tutto nel mese di dicembre 2014 e ha consentito un aumento degli accessi all'ospedale del 63% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ma il progetto non finisce qui. L'obiettivo ora è quello di realizzare un laboratorio polifunzionale per spiegare alla popolazione locale come costruire lampade solari a led con materiali riciclati, come le bottiglie di plastica.