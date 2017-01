Gaza, fotovoltaico su quattro ruote: studenti costruiscono la prima auto solare palestinese

Gaza, realizzata la prima auto solare palestinese 1 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Gaza, realizzata la prima auto solare palestinese 2 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Gaza, realizzata la prima auto solare palestinese 3 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Gaza, realizzata la prima auto solare palestinese 4 di 4 Sito ufficiale Sito ufficiale Gaza, realizzata la prima auto solare palestinese leggi dopo slideshow ingrandisci

Per realizzare l'auto solare, il cui tettuccio è coperto da un pannello solare, Jamal Al Miqat e Khalid Al Bardawil hanno fatto ricorso a progetti e fondi propri, arrivando a costruire il motore praticamente da zero. Un'impresa decisamente non facile, se si considera che è pressoché impossibile reperire un motore elettrico a corrente continua. "Per questo abbiamo deciso di modificare un motore vecchio stile", hanno spiegato.



In virtù degli ultimi accordi di pace, i rifornimenti di carburante nella Striscia di Gaza vengono coordinati da Israele. "Un motivo in più per cercare soluzioni alternative per la mobilità dei cittadini", hanno sottolineato gli studenti.