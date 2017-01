Galletti: in galera chi inquina

14:19 - "Voglio abbandonare il principio secondo il quale chi inquina paga, sostituendolo con quello per cui chi inquina va in galera". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, che poi premette: "Non ho ancora le idee chiare - spiega - su come impostare una fiscalità, serviranno scelte compatibili con quelle europee e so che la nuova fiscalità in ambiente andrà a premiare chi farà azioni virtuose verso l'ambiente".