G7 ambiente: unanimità sul testo finale, ma sul clima gli Usa non ci sono

Galletti: "E' stato il vertice del dialogo" - "Poteva essere un G7 della rottura ed invece è stato il G7 del dialogo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. Rilevando che "abbiamo lavorato per erigere ponti", Galletti ha ribadito che per sei dei sette Grandi (esclusi gli Usa) "l'accordo di Parigi sul clima è irreversibile, non negoziabile e l'unico strumento possibile per combattere i cambiamenti climatici" e ha auspicato "in futuro un dialogo con gli Usa".



"I temi sui quali abbiamo trovato accordo - ha proseguito il ministro - sono la finanza sostenibile, l'economia circolare, l'efficienza delle risorse (approvando un'importante road map di Bologna), i rifiuti marini, l'impegno per l'Africa. Da questo G7 è emerso il legame profondo fra ambiente, società ed economia, per un nuovo modo di guardare al futuro".



Pruitt: "Parigi non è l'unica strada per fare progressi" - "Parigi non è la sola strada per fare progressi e per raggiungere il consenso". Così il direttore dell'Agenzia dell'Ambiente degli Usa Scott Pruitt in un comunicato ribadendo la posizione "ferma degli Usa nella decisione di uscire dall'accordo di Parigi" e che è stato "riavviato il dialogo sul cambiamento climatico secondo le nuove priorità dell'Amministrazione Trump e le aspettative degli americani". Gli Stati Uniti, aggiunge Pruitt, hanno formalmente adottato il comunicato finale del G7 condividendo importanti questioni ambientali.



Vella: "Rammarico per gli Usa, ma noi andiamo avanti" - C'è "rammarico" per la scelta degli Usa di chiamarsi fuori dall'accordo di Parigi, ma i grandi del pianeta sono "tutti determinati ad andare avanti" e ad applicarlo "rapidamente ed efficacemente". Così il commissario Ue all'ambiente Karmenu Vella commenta il risultato del G7. "Nell'Ue pensiamo che la via da percorrere per il mondo intero - prosegue Vella - sia perseguire un'economia più efficiente e a basse emissioni di carbonio, e sono molto lieto che questa opinione sia stata confermata a livello di G7".