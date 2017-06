G7 ambiente, il premier Gentiloni: "Italia conferma accordo di Parigi"

G7 Ambiente, i "pandini" del Wwf invadono Bologna 1 di 2 Ansa Ansa G7 Ambiente, i "pandini" del Wwf invadono Bologna Un esercito di panda di cartapesta ha "invaso" uno dei luoghi simbolo di Bologna, via Rizzoli, vicino alle Due Torri, in occasione dell'apertura dei lavori del G7 Ambiente. I "pandini", spiega il Wwf, vogliono rimarcare la necessità urgente di interventi contro i cambiamenti climatici. Il titolo dell'iniziativa è "Save the Climate, Save the Humans". Secondo l'associazione, "il G7 dei ministri dell'Ambiente deve essere l'occasione per dare concretezza all'azione sul clima, dando avvio a politiche che vadano anche oltre gli impegni finora assunti per attuare l'accordo di Parigi". 2 di 2 Ansa Ansa G7 Ambiente, i "pandini" del Wwf invadono Bologna Un esercito di panda di cartapesta ha "invaso" uno dei luoghi simbolo di Bologna, via Rizzoli, vicino alle Due Torri, in occasione dell'apertura dei lavori del G7 Ambiente. I "pandini", spiega il Wwf, vogliono rimarcare la necessità urgente di interventi contro i cambiamenti climatici. Il titolo dell'iniziativa è "Save the Climate, Save the Humans". Secondo l'associazione, "il G7 dei ministri dell'Ambiente deve essere l'occasione per dare concretezza all'azione sul clima, dando avvio a politiche che vadano anche oltre gli impegni finora assunti per attuare l'accordo di Parigi". leggi dopo slideshow ingrandisci

"Un G7 che cerca di dare valore alle buone esperienze e di moltiplicarle, per una conservazione del Creato, come direbbe Papa Francesco, e uno sviluppo sostenibile del pianeta", ha aggiunto il ministro dell'Ambiente. "L'Italia - ha sottolineato - ha fortemente voluto questo G7 ambiente. I cambiamenti climatici, la gestione efficiente delle risorse, l'inquinamento marino impongono un'azione immediata e coordinata, al fine di favorire la transizione ad un sistema economico sostenibile ed ad una maggiore qualità ambientale per le future generazioni". "Sapremo solo alla fine di questi due giorni che risultato avrà dato. Ma un risultato l'abbiamo già ottenuto, perché continuiamo a parlare, a individuare soluzioni e obiettivi comuni", ha concluso.



Wwf, i "pandini" occupano il centro di Bologna - Numerosi Panda di cartapesta del Wwf hanno "occupato" uno dei luoghi simbolo di Bologna, via Rizzoli, vicino alle Due Torri, in occasione dell'apertura dei lavori del G7 Ambiente. I "pandini" - spiega il Wwf - vogliono rimarcare l'urgenza di interventi nei confronti dei cambiamenti climatici. Il titolo dell'iniziativa è "Save the Climate, Save the Humans". Secondo l'associazione "il G7 dei ministri dell'Ambiente deve essere l'occasione per dare concretezza all'azione sul clima, dando avvio a politiche che vadano anche oltre gli impegni finora assunti per attuare l'Accordo di Parigi".



Onu si impegnerà anche in accordi fra regioni e comuni - La prossima Conferenza dell'Onu sul clima, la Cop23 di Bonn, aprirà le porte non solo ad accordi fra Stati, ma anche fra regioni e tra città. Lo ha annunciato al G7 Ambiente di Bologna la segretaria della Convenzione dell'Onu sul clima (UNFCCC), Patricia Espinosa, come è stato riferito alla stampa dal vicepresidente del panel scientifico dell'IPCCC, il centro studi delle Nazioni Unite sul clima, Carlo Carraro.



Bici degli antagonisti invadono Bologna - Un antipasto del corteo che si svolge nel pomeriggio nel centro di Bologna per contestare il G7 Ambiente è andato in scena con la critical mass, promossa dal centro sociale Laba's. Un centinaio di manifestanti hanno attraversato la citta' in bicicletta, poi hanno imboccato la tangenziale, percorrendone un tratto, fino ad arrivare nel quartiere San Donato, dove si trova l'Hotel Savoia Regency dove e' in corso il vertice fra i ministri dell'Ambiente. I manifestanti in bicicletta sono arrivati fino al cordone di polizia schierato a protezione dell'hotel (le vie limitrofe sono chiuse al traffico, anche pedonale) ed hanno fatto un breve presidio con canti e slogan. Non ci sono stati momenti di tensione particolare o di contatto con le forze dell'ordine.