From father to son, il calendario di Joey L. sulle "famiglie del caffè"

Coltivare il caffè è una "questione di famiglia" e può contribuire a difendere il nostro pianeta. E' questo il messaggio che il fotografo canadese Joey L. ha voluto comunicare firmando le fotografie del calendario Lavazza 2016 , dal titolo emblematico From father to son e dedicato appunto alle comunità contadine che curano le piantagioni in Sudamerica. I protagonisti sono i cosiddetti "Earth defender" , cioè i contadini che coltivano la terra senza danneggiarla.

Sono tredici gli scatti che mostrano il passaggio di conoscenze e tradizioni di padre in figlio, dalle vecchie alle nuove generazioni per la coltivazione di caffè. "Quest'anno abbiamo scelto proprio questo tema che ci tocca molto da vicino", ha spiegato Francesca Lavazza, direttore corporate image dell'azienda italiana leader nel settore del caffè. "Non solo perché festeggiamo 120 anni di storia - ha aggiunto -, ma anche perché all'interno dell'azienda c'è stato un passaggio generazionale importante".



Presentato a Milano di fronte a molti dei protagonisti degli scatti arrivati per l'occasione, il calendario ribadisce con la forza delle immagini l'importanza degli "Earth defender", i difensori della Terra. Si tratta di autentici paladini dell'ecosostenibilità, la cui filosofia di vita si basa sul fatto che il nostro pianeta ci è stato dato in prestito dai nostri figli e che a loro deve ritornare.



"Noi facciamo parte di questi difensori della Terra - ha ribadito Francesca Lavazza - e lavoriamo tutti i giorni al fianco dei coltivatori per ottenere un prodotto naturale, il caffè. Il nostro è un futuro comune e condiviso, e per questo siamo strettamente legati a queste comunità".