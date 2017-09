Roma, Luna Rotta trionfa alla Regata Riciclata: rifiuti, follia e colori in gara

Gare senza esclusioni di colpi tra barche di rifiuti nelle acque del laghetto dell'Eur a Roma per l'ottava edizione della Reboat Race. Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro della prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di riciclo, dopo un weekend di pagaiate e sfide, Luna Rotta. A determinare la vittoria il miglior design, la più originale e colorata personalizzazione dell'idea più geniale sulla trazione a impatto zero, oltre a capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l'equipaggio. La prima regola era, per tutti, mettersi in acqua in totale sicurezza