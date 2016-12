2 di 5

Estate climatizzata, cinque consigli per affrontare il caldo in maniera "green"

2. Assicurarsi che porte esterne e finestre siano ben chiuse durante la giornata - In particolare quando il termometro tocca l'apice, e comunque sempre quando il condizionatore è in funzione. Produrre freddo tenendo, per esempio, la finestra aperta significa introdurre nell'ambiente aria calda a 35-40°C e far lavorare il condizionatore sempre al massimo, con un aumento significativo del consumo elettrico e sprechi nell'ordine del 35%