Collane, portachiavi e penne Usb: 25 idee green per riciclare i tappi di sughero

7. Tendina - Per separare gli ambienti della casa o come accesso a veranda o giardino, i tappi possono essere bucati in lunghezza e tenuti insieme da fili di tessuto o rame, con l'aggiunta facoltativa di perline o decorazioni