Canada, a lezione di cambiamenti climatici tra i murales del nord

Una vera e propria lezione sui cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta. E' quanto si racconta in una serie di murales nell'estremo nord del Canada, che illustra un progetto che punta sulla consapevolezza. Le sofferenze degli ecosistemi locali, i pericoli che ci attendono, i drammi a cui sta andando incontro il pianeta. Ecco di che cosa parlano le opere realizzate in uno dei Paesi più verdi della Terra FOTO©Pangeaseed Foundation/IBERPRESS***